Leverkusen erhält Unterstützung von Land und Bund : 6,9 Millionen Euro für die Digitalisierung von Schulen

NRW-Staatssekretär Mathias Richter übergibt den Zuwendungsbescheid an Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Geld aus dem „DigitalPakt Schule“ will Leverkusen unter anderem in eine bessere Vernetzung und neue Endgeräte für die Schulen investieren.

Der Bildungs- und Wirtschaftsstandort Leverkusen hat einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft getan. Es geht dabei um die Digitalisierung von Schulen. Zur Unterstützung der Vernetzung und Optimierung von Schulgebäuden an 43 Standorten mit drahtlosen Netzwerkzugängen und zur weiteren Beschaffung von digitalen Endgeräten überbrachte Mathias Richter, NRW-Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung, Förderbescheide über rund 6,9 Mio. Euro. Die Mittel stammen aus dem DigitalPakt Schule, den Bund und Land im Jahr 2019 zur Unterstützung von Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen verabschiedeten.

Den Verantwortlichen der Verwaltung - Oberbürgermeister Uwe Richrath, Schuldezernent Marc Adomat und Fachbereichsleiterin Carolin Maus - bestätigte Richter: „Leverkusen hat die Unterstützung systemisch vorangetrieben. Das ist genau das, was wir für Schulen in NRW und Deutschland brauchen.“ Und er sagte: „Selten haben wir so große Schritte getan, wenn es um Investitionen in Digitalisierung von Schulen geht, wie in Leverkusen.“ Er schätze die großartige Unterstützung als Prädikat für die Stadt Leverkusen, freute sich Richrath. Trotz allen technischen Fortschritts gelte es zu beachten, fügte Richter ergänzend hinzu, dass Digitalisierung den Präsenzunterricht nie beseitigen, sondern allenfalls unterstützen könne. Wörtlich sagte der Staatssekretär: „Der Einsatz von digitalen Lernmitteln ist auch in einer Schule mit gut qualifizierten Lehrkräften nur eine Möglichkeit, um zusätzlichen Zugang zu Lernerfolg, Bildung, Wissen und Kompetenz auf anderen Wegen neu zu eröffnen.“