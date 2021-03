Aktion für den Klimaschutz : Mauer aus Pappkarton als Mahnmal gegen den Klimawandel

Leverkusen Fridays for Future und Adults for Future haben in Wiesdorf eine einstündige Mahnwache unter dem Motto „No More Empty Promises“ organisiert.

Die Bewegung hatte gemeinsam mit Adults for Future-Leverkusen aufgerufen, „Kartons zu den unzähligen bisher nicht gehaltenen Versprechen zum Klimaschutz“ in unmittelbarer Nähe des Rathauses aufzubauen. Gut 48 Menschen nahmen an der einstündigen Mahnwache teil. „Normalerweise laufen wir unsere Routen durch Leverkusen“, sagt Schreckenberg. „Dieses Mal haben wir uns, auch wegen der Pandemie-Situation, dafür entschieden, still zu stehen.“ Die bemalten Kartons und Banner der Mahnwache sollen bei zukünftigen Veranstaltungen wieder verwendet werden. Die Fridays-for-Future-Gruppe in der Stadt zähle in ihrer Whatsapp Gruppe etwa 100 Mitglieder, etwa 20 junge Klimaaktivisten gehörten zum Orga-Team. Auch die älteren Generationen in Leverkusen engagieren sich inzwischen als Bewegung für den Klimaschutz. „Immer mehr Erwachsene kamen auf uns zu und haben gefragt wie sie sich einbringen können“, berichtet die 20-Jährige. Es wurde Adults-for-Future-Leverkusen gegründet. Die Mitglieder nehmen nicht nur an Veranstaltungen wie der Mahnwache teil, sondern sind inzwischen eine wichtige Unterstützung für die jüngeren Klimaaktivisten. „Die Schüler stehen gerade extrem unter Stress, deswegen ist es großartig, dass Adults for Future Aktionen plant und durchführt“, betont Schreckenberg.