Stinkende Hinterlassenschaften in Leverkusen : Hundekotbeutel: Stadt spricht mit möglichen Sponsoren

Sorgen für Freude, Häufchen und Diskussionsstoff: Hunde. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Kritik an Verwaltung: Nachbarstädte bieten ausreichend Spenderstationen an. Die Stadt überlegt nun, punktuelle Beutelspender aufzustellen.

In Burscheid wird die Hundehaufen-Entsorgung umweltfreundlicher erledigt: Die Nachbarstadt führt Kotbeutel aus 85 Prozent Zuckerrohr ein. „Die restlichen 15 Prozent bestehen laut Hersteller aus nicht-erdölbasierten Kunststoffen“, heißt es. „Bei einem jährlichen Verbrauch von rund 250.000 Hundekotbeuteln und vor dem Hintergrund des steigenden Plastikmüllaufkommens mit all seinen negativen Folgen für Menschen und Umwelt sehen wir uns in der Verantwortung des Umdenkens“, sagt Umweltbeauftragte Svenja Mühlsiegl. Und: „Von dem Einsatz der neuen, knallig gelbfarbigen Beutel versprechen wir uns auch, dass die Hemmschwelle erhöht wird, diese einfach in der Umwelt liegen zu lassen.“

Genau das hatte ein Hundehalter aus Bergisch Neukirchen kritisiert: Es fänden sich immer mehr befüllte Kotbeutel in der Natur wieder. Oder Häufchen mitten auf der Straße. Thomas Dittmann, ebenfalls Hundehalter merkt an: „In meinen Augen, ist die Stadt daran schuld, weil sie nichts unternimmt.“ Sie kassiere jedes Jahr Hundesteuer, und „ich frage mich, was passiert mit dem Geld?“

Er fordert: Die Stadt solle die Hundesteuer auch für den Hund nutzen und sich ein Beispiel an anderen Städten nehmen, etwa Köln. „Dort stehen überall in den Parks oder auf öffentlichen Plätzen Spender, zudem sind dort auch Mülleimer aufgestellt.“ In Leverkusen falle ihm auf: Es fehlen Abfalleimer, um die Beutel zu entsorgen. „Ist es denn so schwer, ein paar mehr Mülleimer und Kotbeutelspender aufzustellen?“

Die Antwort der Stadt ließe sich mit „Ja“ zusammenfassen. Sie führt schlechte Erfahrungen an. „Die bisher aufgestellten Beutelspender haben gezeigt, dass dieses Angebot zwar angenommen wird, der Anteil der Hinterlassenschaften in den Grünanlagen trotz eines gewissen Rückgangs aber immer noch groß ist. Das heißt, dass dieses Angebot der Hundekotbeutel anscheinend fast ausschließlich den Teil von Hundehaltern anspricht, der ohnehin darauf achtet, keinen Unrat zu hinterlassen“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon. „Beschaffung, Aufstellen, Pflegen und Nachfüllen von Kotbeutelspendern verursacht Kosten, die in keiner angemessenen Relation zu den – nach den bisherigen Erfahrungen – vergleichsweise geringen positiven Effekten stehen.“ Deshalb habe die Politik bisher derartige Anträge stets abgelehnt.

Für Dittmann sind die Kosten kein stichhaltiges Argument. In Köln funktioniere das auch, dort übernähmen die Abfallwirtschaftsbetriebe das Befüllen.