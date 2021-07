Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (28. Juli) : Mehr Infizierte, höhere Inzidenz

In ganz NRW weisen nur noch vier Landkreise eine Inzidenz auf, die unter der Zehnermarke liegt. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mönchengladbach Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach klettert weiter in die Höhe. Am Mittwoch wurden wieder mehr Infizierte gemeldet – und auch mehr Personen in Quarantäne.

Elf Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Montag (Stand: 8 Uhr) gemeldet. Am Vortag war es nur ein neuer Nachweis. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt am Montag auf 70. Insgesamt 143 Personen sind aktuell in Quarantäne (Vortag: 139).

Mit den neuen Nachweisen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach auf 17,2 (Vortag: 16,1). Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 15,0 und der Landesschnitt bei 18,5.

In NRW sind nur noch vier Kommunen unter der Marke von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Mönchengladbach hat diesen Wert am vergangenen Freitag überschritten. Dadurch sind ab kommenden Sonntag schärfere Corona-Regeln zu erwarten.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie (im März 2020) in Mönchengladbach 11.088 Corona-Fälle bestätigt worden. 10.785 Personen gelten als nicht mehr infektiös. 233 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 9 Uhr) wird aktuell kein Covid-19-Patien auf der Intensivstation eines Mönchengladbacher Krankenhauses behandelt. Acht der insgesamt 84 Betten sind derzeit frei – am Vortag waren es noch 17 freie Betten.

(RP)