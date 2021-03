Bei Bauarbeiten in Leverkusen : Gasleitung in Steinbüchel beschädigt

Die Leverkusener Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen vor Ort. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leverkusen Bei Bauarbeiten ist am Samstagmittag eine Gasleitung an der Bruchhauser Straße in Steinbüchel beschädigt worden. Die Feuerwehr wurde gegen 13.15 Uhr alarmiert und rückte auch mit beiden Wachen der Berufsfeuerwehr sowie dem Löschzug Gefahrstoff der Freiwilligen Feuerwehr aus.

Bei Messungen vor Ort stellte sie jedoch keinen Gasaustritt fest. Laut Technikern der Energieversorgung Leverkusen (EVL) habe ein in der Leitung verbautes Sicherheitsventil die weitere Gasauströmung unterbunden.

Die Feuerwehr übergab daraufhin die Einsatzstelle an die EVL zur Schadenbeseitigung. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 25 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort.

(sug)