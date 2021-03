Kunst per Podcast : Bayer Kultur gibt es jetzt für die Ohren

Kunst per Podcast

48 Jahre alt war Carl Duisberg, als Max Liebermann ihn 1909 zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum porträtierte. Das Gemälde befindet sich in der Sammlung von Bayer. Foto: Bayer AG

Leverkusen Schwergewichte der 2000 Werke umfassenden Kunstsammlung von Bayer werden nun in zehn Podcast-Folgen vorgestellt. Sie sind jeweils gut fünf Minuten lang.

Das Erholungshaus ist vorläufig Impfzentrum, und vom gewohnten Format der Wechselausstellungen hatte sich Bayer Kultur ohnehin verabschiedet. Die Kunstwerke in den repräsentativen Räumen des Hauptgebäudes bekommen nur wenige zu Gesicht, noch weniger jene Originale, die als Leihgabe aus der Werks-Artothek in diversen Büros hängen.

Um die Sammlung Bayer trotz aller Corona-Beschränkungen ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken hat sich Andrea Peters, Kunst-Referentin bei Bayer Kultur, einiges einfallen lassen. Für Interessierte gab es schon kurze Führungen in der Mittagspause, als weiteres Angebot an die Mitarbeitenden folgte ein Kunst-Quiz, und jetzt gibt es wöchentlich einen neuen Kunst-Podcast.

An folgenden Terminen werden die Kunst-Podcasts ausgestrahlt: 18. März Max Liebermann, 25. März Ernst Ludwig Kirchner, 1. April Max Beckmann, 8. April Sam Francis und Ernst Wilhelm Nay, 15. April Ulrike Rosenbach, 22. April Gerhard Richter, 29. April Martin Kippenberger, 6. Mai Silke Leverkühne und Pia Fries, 13. Mai Julian Opie, 20. Mai Johanna Reich.

Auf diese Weise hat seit Donnerstag jeder freien Zugang zu ausgewählten Werken der beachtlichen Sammlung von Bayer, zu der Carl Duisberg vor über 100 Jahren den Grundstein gelegt hat. Seine Wertschätzung von Kunst und Kultur am Arbeitsplatz wird in der ersten von insgesamt zehn Folgen erklärt.

Das Porträt des Geheimrats und Generaldirektors, das die Direktion 1909 zu seinem 25. Dienstjubiläum in Auftrag gab, steht also sowohl für den herrschenden Geist als auch den Beginn der Sammlung jeweils aktueller Kunst mit Schwerpunkt im 20. und 21. Jahrhundert. Darunter befinden sich nun Werke von Ernst Barlach, Pablo Picasso, Ernst-Wilhelm Nay, Henry Moore und Andy Warhol. Aktuelle Neuerwerbungen gibt es von Ulrike Rosenbach, Julian Opie und Johanna Reich. Ankäufe als Künstlerförderung sollen in der Zukunft fortgesetzt werden.