Unglaubliches zur Weihnachtszeit : Studiobühne lädt zur Weihnachtslesung ein

Leverkusen Unglaubliches zur Weihnachtszeit haben Mitglieder der Studiobühne zu einem kurzweiligen Programm zusammengetragen

Es wird kuschelig, denn man rückt dicht zusammen, wenn die Familie zum Weihnachtsfest anrückt. Alle mit verklärten Kindheitserinnerungen und großen Erwartungen an das Fest des Friedens, an dem bekanntermaßen gar nicht selten ein Streit eskaliert und Enttäuschungen geradezu programmiert sind. Außerdem hat zum Thema Weihnachten nun wirklich jeder was zu sagen, erst recht die zehn Ensemblemitglieder der Studiobühne, die wieder neue Texte, Geschichten, Lieder und Gedichte gefunden haben für ein zweistündiges Programm „Weihnachten? Unglaublich!“, das in der Adventszeit mehrmals wiederholt wird.