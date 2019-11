Protestzug über den Europaring : „Wir gehen jetzt den Planeten retten“

Leverkusen Am Freitag gingen 250 Menschen bei der Demo von Fridays for Future auf die Straße. Dass das EU-Parlament jetzt den Klimanotsand ausrief, sehen sie skeptisch.

In Leverkusen schloss sich die Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung den weltweiten Protesten am Freitag an. Es ist bereits das 15. Mal, dass vorwiegend Schüler in der Chemiestadt für eine bessere und konsequentere Klimapolitik in Deutschland und auf der Welt demonstrieren. Dabei zog ein Protestzug von rund 250 Menschen über den Europaring. Damit liegt die Beteiligung im durchschnittlichen Rahmen der Bewegung in Leverkusen. Deren Sprecher Falko Schröder verliert trotz vieler Wochen Arbeit und wohl wenig konkreten Ergebnissen in der Politik nicht den Mut: „Es ist ein Protest bei Wind und Wetter – es war uns schon klar, dass weniger Teilnehmer kommen würden“, sagte er.