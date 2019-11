Rund 300 Bilder und Skulpturen : Kleine Kunst im Künstlerbunker

Leverkusen Annähernd 300 Bilder und Skulpturen werden in der Ausstellung angeboten

Es war einmal ein schöner Brauch, dass man in der Vorweihnachtszeit eine große Auswahl kleiner exklusiver Geschenke von Künstlerhand unter einem Dach finden konnte. Riesig und ausgesprochen vielfältig war das Angebot bei den Künstlermärkten in der Wiesdorfer Bürgerhalle, die längst der Vergangenheit angehören. Das sollte man unbedingt wiederbeleben, darin waren sich die Mitglieder der AG Leverkusener Künstler einig. Erste Gespräche mit KulturStadtLev, die möglichst Veranstalter eines solchen Marktes sein und Platz dafür im Forum bereitstellen sollte, hat es bereits gegeben. Vielleicht könnte der Künstlermarkt nächstes Jahr Realität werden.

Wie so etwas aussehen könnte zeigt die AG Leverkusener Künstler ab Sonntag mit der Ausstellung „KLEINeKUNST Small is beautiful“ in der Galerie Künstlerbunker. Bei dieser nichtjurierten Präsentation werden zwar nur kleine Formate gezeigt, aber dafür bedeutend mehr als normal. An die 300 dürften es sein, schätzt die AG-Vorsitzende Ellen Loh-Bachmann. Gezählt hat tatsächlich noch keiner. Die Aussteller kommen nicht nur aus den eigenen Reihen, denn es wurden Gäste dazu eingeladen, sowohl aus der Gemeinschaft der Bunkerkünstler als auch vom Bundesverband Bildender Künstler und nichtorganisierte „Einzelkämpfer“ wie Marion Heyne oder Catharina de Rijke.