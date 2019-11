Die Bremer Stadtmusikanten in der Opladener Festhalle : Sie lehren die Räuber das Fürchten

Die Bremer Stadtmusikanten in der Opladener Festhalle

Opladen Die Bremer Stadtmusikanten musizieren in der Opladener Festhalle. Es ist das Weihnachtsmärchen der Volksbühne.

Das war knapp! Schon kommt die kaltherzige Schneiderin mit der Flinte in der Hand aus der Tür, um den unnütz gewordenen alten Hund zu erschießen. Doch der ist inzwischen verschwunden, zusammen mit dem betagten Esel von der Mühle, der schon lange keine Säcke mehr schleppen kann. Und den bisher nur die netten und fürsorglichen Kinder vor der Wurstfabrik bewahrt haben. Zusammen sind sie auf dem Weg nach Bremen, um dort Stadtmusikanten zu werden. Eine ganze Schar von Kindern begleitet sie ein Stück, bis sie die Tiere in Sicherheit wissen. So ist jedenfalls die Variante der „Bremer Stadtmusikanten“, die Dana Fischer nach dem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm für das Kinder-Ensemble der Volksbühne Bergisch Neukirchen geschrieben hat.