Odenthaler Straße in Schlebusch : Bürger übergeben Liste gegen Busspur

Leverkusen Diskussion um die Odentahler Straße in Bezirk III. Eine Tempo-30-Zone wird abgelehnt.

Eine Liste mit 2265 Unterschriften hat Renate Terlisten, Anwohnerin an der Odenthaler Straße in Schlebusch, der Bezirksvertretung III am Donnerstag überreicht. Mit der Aktion wollen die Unterzeichner die Einrichtung einer Busspur auf der Odenthaler Straße in bisher geplanter Form verhindern. Bislang sollte die Fahrbahn zugunsten der Busspur auf sechs Meter Breite verringert werden und die Busse sich diese Spur mit Radfahrern teilen. Zudem sollte der Gehweg verkleinert und Bäume für die Aktion gefällt werden.