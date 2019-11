Kommentatoren-Legende : Von Thurn und Taxis kommentiert Werkself

Leverkusen Fürs Spiel gegen die Bayern teilt sich die Reporter-Legende die Aufgabe mit Cedric Pick.

Ein Mann kehrt zurück ans Mikro, wenn Bayer er 04 am heutigen Samstag, 30. November, gegen Angstgegner und Rekordmeister Bayern München ran muss: Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis. Der 69-Jährige ist zwar schon seit zwei Jahren im Ruhestand, aber gegen die Beharrlichkeit von Cedric Pick kam auch von Thurn und Taxis nicht an. Der Remscheider Sportjournalist Pick berichtet live unter anderem fürs Werkselfradio über alle Pflichtspiele von Bayer 04 – in der Bundesliga ebenso wie bei Champions-League-Spielen. Am Abend sitzen der 32-jährige Pick und Fritz von Thurn und Taxis, der erfahrenen Reporter im Ruhestand, gemeinsam in der Kabine und teilen sich ihren Job beim Topspiel an diesem Bundesliga-Wochenende.