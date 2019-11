Sportabzeichen-Ehrung : Ursula Roufs schafft’s auch beim 50. Mal

Leverkusen In Lützenkirchen durften langjährige Teilnehmer des Sportabzeichens ihre Leistungen feiern – sie bekamen Urkunden.

Wer sich auch im betagten Alter weiter fit hält, der verlängert sein Leben und erhöht dessen Qualität. Das ist gemeinhin bekannt. Nur an der Umsetzung hapert es bei dem ein oder anderen Menschen dann doch. Ursula Roufs gehört ganz klar zur anderen Sorte. Die 69-Jährige hat in diesem Jahr zum bereits 50. Mal ihr Sportabzeichen absolviert.

Und wie sollte es dabei anders sein, erlangte die einstige Lehrerin natürlich Gold in ihrer Altersklasse. Noch bevor sie volljährig war, ging Roufs für das Abzeichen an den Start. Die Versuche aber zählten nicht zu der unglaublichen Anzahl von 50 Absolvierungen. Das begann erst im Alter von 19.

„Ich bin damals schwimmen gegangen – ohne Heizung“, plaudert sie aus dem Nähkästchen. Das Wasser kam aus einem nahe gelegenen Bach. Da das Sportabzeichen damals so Usus war, infizierte sie sich mit diesem Virus. Schon als sie später auf Lehramt studierte – und sich dabei unter anderem auf Sport spezialisierte – und dann auch während ihrer Lehrtätigkeit war klar: „Da musste ich mit gutem Beispiel vorangehen.“ Schließlich wird in den Schulen auch heute noch das Sportabzeichen absolviert. Wer danach zur Polizei, dem Zoll oder der Bundeswehr will, muss es ebenfalls bestehen. In Leverkusen haben in diesem Jahr rund 800 Bürger an den Tests teilgenommen. „Wir hoffen auf bis zu 1000“, betont Inge Eisele vom Sportbund. Vielleicht, sagt sie, haben einige Schulen die Ergebnisse noch nicht eingereicht.