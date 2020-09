Autobahn stundenlang gesperrt : Mann stirbt bei Unfall auf A1 bei Leverkusen

Leverkusen Auf der A1 bei Leverkusen-Lützenkirchen hat es am Dienstag einen tödlichen Unfall gegeben. Die Autobahn ist von Burscheid nach Leverkusen komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch einige Stunden.

Am Dienstagmittag hat sich auf der Autobahn 1 zwischen Burscheid und Leverkusen in Fahrtrichtung Leverkusen ein tödlicher Unfall ereignet. Um etwa 11.45 Uhr ist der Fahrer eines Transporters aus Köln in Höhe Lützenkirchen ungebremst auf ein Auto aufgefahren, das am Stauende gerade wieder anfahren wollte. Dabei schob der Transporter den Lkw auf den leeren Autoanhänger eines Wohnmobils. Bei dem Unfall ist der Fahrer des Transporters ums Leben gekommen.