Protest in Leverkusen : Richrath in Reuschenberg: „Nicht gegen die Bürger“

Leverkusen Ein Bebauungs-Projekt mit öffentlichen Parkplätzen stößt auf Protest. Anwohner befürchten Verkehrs-Zunahme durch Friedhofs- und Tierparkbesucher. Sie stellen den Oberbürgermeister bei seiner Wahlkampf-Tour zur Rede.

Etwa 25 bis 30 Personen hatten sich an der Straße Auf der Kante versammelt, um dem amtierenden Stadtoberhaupt ihre Sorgen vorzutragen. Darunter Claudia Steguweit, die Sprecherin der gegründeten Bürgerinitiative Reuschenberg. Sie hatte Unterschriften gesammelt, ist gegen die Größe der Bebauung wegen des aus ihrer Sicht erwartbaren Verkehrschaos. Tierpark, Friedhof und das Naherholungsgebiet insgesamt lockten schon unter der Woche in Corona-Zeiten 400 Besucher an, am Wochenende verdopple sich die Zahl.