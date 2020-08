Politik in Leverkusen : Vor der Kommunalwahl: Junge Union denkt groß

Junge Union Leverkusen in den Startlöchern: Kestin Nowack und Jonas Dankert treten als Ratskandidaten an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Digitalisierung, Mobilität und Wohnen sind zentrale Themen. Es stehen so viele junge Christdemokraten zur Wahl wie nie zuvor. Auch wegen der Coronakrise nutzen sie besonders intensiv soziale Medien für den Wahlkampf.

Die Junge Union Leverkusen hat die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Und die Jugendorganisation der Christdemokraten zeigt sich so breit aufgestellt wie nie zuvor. Acht ihrer Mitglieder kandidieren innerhalb der CDU bei den anstehenden Kommunalwahlen und möchten gerne in den Stadtrat einziehen. „Viele ältere Ratsmitglieder scheiden aus ihren Ämtern aus, einige junge und engagierte rücken nach. Es steht also ein großer Wechsel bevor“, sagt Jonas Dankert, der Kreisvorsitzende der Jungen Union in Leverkusen.

Da ein normaler Wahlkampf aufgrund der Corona-Pandemie kaum möglich ist, ist es vielleicht auch kein Nachteil, dass Dankert und seine Mitstreiter keine Vergleichswerte haben und so leichter nach Alternativen suchen können, um mit ihren Wählern in den Dialog zu treten. Ein „Das haben wir schon immer so gemacht“ kann es daher nicht geben. Stattdessen wird der Wahlkampf digitaler. Über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram ist die Junge Union im Austausch mit den potenziellen Wählern.

Welche Schwerpunkte die Kandidaten setzen wollen, hängt natürlich auch vom Wahlkreis ab. Dankert, der selbst in seinem Wahlkreis Steinbüchel-Südwest und -Mitte wohnt, kennt seine Wähler: „Es ist ein eher älterer Wahlkreis.“ Da sei Instagram der falsche Weg, stattdessen sucht er den direkten Kontakt – mit Abstand und Maske.

Anders sieht es bei der 18-Jährigen Kerstin Nowack aus. Als Schülerin hat sie besonders die digitale Infrastruktur der Schulen im Blick. Da sei schon einiges passiert, aber es bedürfe noch viel Arbeit. Auch umweltpolitische Themen rücken bei der Jungen Union in den Fokus. Die Fridays-for-Future-Bewegung gehe nicht spurlos an ihnen vorüber.

In den Tagen bis zur Wahl wollen die jungen Christdemokraten speziell mit den Themen Digitalisierung, Wohnen und Mobilität auf Stimmenfang gehen. Besonders bei letzterem gibt die Devise: groß denken. So wünschen sie sich eine Verlängerung der Kölner Straßenbahnlinie 4. Das könne den Impuls geben, langfristig gesehen die Stadtteile Schlebusch, Opladen und Wiesdorf ebenfalls mit einem Straßenbahnnetz zu verbinden.

Auch beim Thema Wohnen haben sie ihre jungen Wähler im Blick. So sei sozialer Wohnungsbau richtig und wichtig, doch oftmals schließe er junge Erwachsene aus, die als Berufsanfänger davon nicht profitieren. Stattdessen schlagen sie kleine Appartements vor, die zentral gebaut werden sollen und Studentenwohnheimen ähneln. Ein möglicher Standort: die City C in Wiesdorf.