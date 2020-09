Kader der Basketballer komplett : Giants verlängern nun doch mit Eddy Edigin

Leverkusens Eddy Edigin (r.) im Kampf um den Ball. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der 24-Jährige ist der 14. und letzte Spieler, der zum Kader des Basketball-Zweitligisten gehört. Hansi Gnad freut sich auf eine weitere Saison mit dem „harten Arbeiter“.

Eigentlich stand Eddy Edigin bereits als Abgang der Bayer Giants fest. Nun einigten sich beide Seiten aber doch auf einen neuen Vertrag für den 24-jährigen Basketballer. Der Kader für die Mitte Oktober beginnende Zweitliga-Spielzeit ist damit komplett. Trainer Hansi Gnad und sein Team können sich nun komplett auf die Vorbereitung konzentrieren.

Das erste Training findet an diesem Dienstag in der Ostermann-Arena statt. Eine Beobachtung ist aufgrund geltender Hygienevorschriften allerdings nicht möglich. Dass Edigin als letzter Zugang beziehungsweise verbleibender Spieler dabei ist, ist keine Selbstverständlichkeit. „Während der Saisonpause gab es einige Dinge, die einen neuen Vertrag bei den Giants erschwert beziehungsweise verhindert haben. Umso mehr freue ich mich über das Vertrauen, das mir der Vorstand und Trainerstab entgegenbringt“, sagt der 2,01 Meter große Basketballer. Er kam in der vergangenen Saison pro Spiel im Schnitt auf 6,9 Punkte und 5,1 Rebounds. „Ich bin unheimlich froh, dass es doch noch geklappt hat.“

Auch Gnad freut sich über die späte Übereinkunft. „Eddy ist ein harter Arbeiter, der großes Potenzial besitzt und nie mit sich zufrieden ist“, sagt der Trainer. „Von seiner Arbeitseinstellung bin ich sehr angetan.“ Die Hoffnung ist groß, dass der nun 14 Spieler umfassende komplette Kader sowohl qualitativ als auch quantitativ stark genug ist, um in der ProA erneut eine gute Rolle zu spielen.

„Nach der klasse Leistung der Mannschaft in der leider abgebrochenen, ersten ProA Saison nach dem Wiederaufstieg, ist es sehr schwierig, noch mehr Begeisterung draufzulegen. Aber was unsere Coaches mit der Rekrutierung unserer neuen Mannschaft unter den schwierigen Rahmenbedingungen der letzten Monate geleistet haben, verdient allerhöchste Anerkennung und lässt mich mit großem Optimismus auf die kommende Spielzeit blicken“, sagt Abteilungsleiter Frank Rothweiler.

Rüsten wird sich die Mannschaft in den kommenden sechs Wochen. Einem medizinischen Check am Mittwoch folgt am Freitag, 11. September, das erste Testspiel bei Phoenix Hagen. Am Samstag und Sonntag treten die Giants bei einem Turnier in Belgien an. Am 19. und 20. September geht es zum Noma-Cup nach Iserlohn, wo unter anderem erneut ProA-Konkurrent Hagen dabei ist.

Der erste Test zu Hause ist für Freitag, 25. September geplant. In der Ostermann-Arena sind die Rostock Seawolves zu Gast. Ob Zuschauer erlaubt sind, steht noch nicht fest, doch die Giants hoffen, eine begrenzte Anzahl einlassen zu dürfen. Gleiches gilt für die Partie eine Woche später (2. Oktober) gegen den belgischen Erstligisten Lüttich. Mindestens eines der beiden Spiele soll live im Internet übertragen werden.