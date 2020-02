Elektrowerkzeug- und Maschinen-Service : ESM hat sich in der Fixheide angesiedelt

Christof Seibel ist mit seinem Unternehmen von Frechen in die Fixheide gezogen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Euro Elektrowerkzeug- & Maschinen Service GmbH verkauft und repariert Elektrogeräte und Spezialmaschinen.

Von Monika Klein

Wenige Monate nach dem Einzug ist es noch gar nicht so einfach, den Weg zur Firma „Euro Elektrowerkzeug- & Maschinen Service GmbH“ zu finden. Einmal weil die Straßenbauarbeiten am Bürgerbuschweg noch in vollem Gange sind und zum anderen, weil die alte Beschilderung von Citroen Biesen noch an der Hauswand hängt. Für EMS-Inhaber Christof Seibel hatte das Innenleben von Bürohaus und angeschlossener Werkhalle Vorrang.

Da musste zunächst renoviert und umgebaut werden. Zum Glück passt manches von der Ausstattung des ehemaligen KFZ-Betriebes. Die großen Werkstatttore beispielsweise, die eine Anlieferung auf Paletten erleichtern, oder die schalldichte Kammer mit Absaugeinrichtung, in der sich etwa der Dauerbetrieb eines gerade reparierten Sitzmähers testen lässt – ohne Abgas- oder Geräuschbelästigung. Neue Außenbeschilderung an Hauswand und Pylon stehen für das Frühjahr auf dem Arbeitszettel, erzählt Christof Seibel.

Info Derzeit gelten die Winter-Öffnungszeiten Die Kontaktdaten Euro Elektrowerkzeug- & MaschinenService, Bürgerbuschweg 20, Telefon 02171 3630218, www.euro-koeln.de, Winter-Öffnungszeiten für Privatkunden: Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Möglichst vor Beginn der Rasenmäh-Saison, weil die arbeitsintensivste Jahreszeit beginnt, wenn normale oder richtig große Rasenmäher beim ersten Einsatz nicht richtig funktionieren. Reparaturen aller Marken und Modelle werden in der Halle von EMS ausgeführt. Ein Sitzmäher wartet auf Überholung, ein Mechaniker arbeitet an einem Elektrosauger, und daneben wurde gerade eine Setzmaschine zerlegt, mit der Dachdecker riesige Bolzen in Hallendächer schießen können. Hier wird alles wieder in Ordnung gebracht und repariert. Gleich nebenan, im sauberen Teil des Unternehmens, liegen neue Produkte und Ersatzteile zum Verkauf in den hohen Lastregalen. Es sind Maschinen aller Art, sowohl für Handwerker als auch Endverbraucher.

Neben elektrischen und motorbetriebenen Gartenwerkzeugen aller Art und Größe kann man hier Schweißgeräte, Wasserpumpen, Kompressoren, Stromgeneratoren, Schneefräsen oder auch kleinere Apparaturen wie Flügeltüröffner für Garagen bekommen. Die EURO Elektrowerkzeug- & Maschinen Service kooperiert nach eigenen Angaben mit den größten Herstellern weltweit und verfügt über ein Netzwerk „wie kein zweites Unternehmen aus unserer Branche in Europa“, betont Seibel, der sich als Ansprechpartner für alles versteht, inklusive Beschaffung von Ersatzteilen, Wartung, Instandsetzung, Service, Kundendienst und Reparatur.

Die Firma bedient nicht nur die Region, sondern arbeitet mit und für Kunden aus ganz Deutschland, teils auch international. Die EMS ist nicht neu am Markt, sondern wurde bereits 1994 in Köln gegründet und war zuletzt in Frechen ansässig. Dort stieg Christof Seibel in das Unternehmen ein, dessen Inhaber und Geschäftsführer er seit 2016 ist.

In der Fixheide sind acht Mitarbeiter fest beschäftigt, mit Externen sind es zehn. Und in Spitzenzeiten, wenn Gartengeräte zum Einsatz kommen, werden auch Aushilfskräfte gebraucht, die das Werkstattpersonal unterstützen. Weil die Auftragslage so unterschiedlich ist, gleicht Seibel auch die Öffnungszeiten an. Vertrieb und Reparatur hielten sich von Anfang an in etwa die Waage, erläutert er. Bei den Maschinen für den Garten setzt er auf den Dänischen Hersteller Texas, im Programm sind italienische Firmen wie Ribiland und Deca. Und Sika in der Schweiz stellt spezielle Klebepistolen für den Einsatz von Auto-Glasscheiben her. Außerdem kommen immer mehr chinesische Hersteller auf den Markt. „Die sind inzwischen richtig gut“, muss Seibel nach anfänglicher Skepsis zugeben. Großes Plus: ein Mitarbeiter spricht chinesisch.