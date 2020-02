10. Frühschoppen : Rheinkadetten trotzen „Sabine“

Das Publikum hatte sichtlich Spaß beim Familienfrühschoppen der Wiesdorfer Rheindkadetten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der 10. jecke Frühschoppen der Wiesdorfer Karnevalsgesellschaft lief vor vollem Haus. Die Tanztrainerin feilt schon an Choreografien für die kommende Session.

Von Tobias Brücker

Was so ein waschechter Rheinkadett ist, der trotzt jedem Wind. Erst recht, wenn der 10. Frühschoppen der KG Wiesdorfer Rheinkadetten in der Wiesdorfer Bürgerhalle ansteht – trotz Sturm „Sabine“.

Für die Karnevalsgesellschaften gehen die stürmischen Sitzungstage langsam dem Ende entgegen. Der Sitzungskarneval geht in gut eineinhalb Wochen in den Straßenkarneval über. Markus Hilche, Vorsitzender des Vereins, ist demenstsprechend erleichtert und freut sich schon auf das Werfen der Naschereien bei den Umzügen.

Der ehemalige Prinz weiß deshalb auch, was derzeit in Narrenoberhaupt Sebastian „Prinz Kerbi I.“ Kehrbaum vorgeht. Schließlich hatte Hilche vor fünf Jahren höchstselbst den Thron bestiegen und war von Saal zu Saal gezogen. „Schwierig ist“, sagte der 47-Jährige, „sich auf immer anderes Publikum einzustellen.“ Das sorge für Belastung. Wenn es dann auf die Straße geht, falle das alles ab. „Dann fährt man nur noch auf dem Wagen – und schmeißt Bonbons“, sagte er mit einem breiten Lächeln.

Ähnlich geht es den Tänzerinnen der KG, die in drei Gruppen von fünf bis über 16 Jahre insgesamt 27 Sportler zählen. Das Große Tanzcorps ist mit seinen acht Tänzern das trainingsintensivste der Gruppen. Bereits kurz nach Sessionsende geht es für Trainerin Angelika Squintu an den Schreibtisch. „Ich schneide dann Musik zusammen und erstelle wieder erste Choreografien für die nächste Session“, berichtete sie am Sonntag.

Nach der Session beginnt für die Tänzer die anstrengende Phase, in der Trainings anstehen. Die Auftritte selbst machten so viel Spaß, da merkten die Tänzer meist nicht, dass es sich um Leistungssport handele, ergänzte Squintu.