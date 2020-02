Currenta : Aus Führungs-Duo ist ein Trio geworden

Pieter Wasmuth verstärkt die Spitze des Chemparkbetreibers, der seit November zum australischen Unternehmen Mira gehört.

Der 53-jährige Diplomkaufmann aus Norddeutschland hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Energieversorgung. „Currenta ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Spektrum an Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen“, sagt Wasmuth und verspricht, sein Scherflein zum weiteren Erfolg beizutragen. Die Basis dafür legte der gebürtige Hamburger mit einem BWL-Studium an der Uni Mannheim. 1992 begann der Diplomkaufmann als Prüfungsleiter beim Unternehmen Price Waterhouse, wechselte vier Jahre später zur Deutschen Shell und als Vorstand in die Tomorrow Internet AG/Bellevue and More AG. Erfahrungen als CFO sammelte er bei der Repower Systems AG. Weiterer Karriereschritt: Wasmuth war ab 2010 beim Energieversorger Vattenfall in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Der neue Mann im Spitzentrio der Currenta ist verheiratet und hat drei Kinder.