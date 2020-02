4:1 in Oberhausen : Schlößer und Azhil führen die U19 zum ersten Sieg

4:1 in Oberhausen

Leverkusen Bayers Fußball-Nachwuchs gewinnt mit 4:1 bei RWO. Am Sonntag empfängt die Elf von Patrick Weiser und Markus von Ahlen den FC Schalke.

Der Fußball-Nachwuchs von Bayer 04 hat nach der 1:3-Niederlage in Duisburg zurück in die Spur gefunden und den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. In Oberhausen drehte die von Patrick Weiser und Markus von Ahlen trainierte U19 einen Halbzeitrückstand. Beim 4:1 (0:1)-Erfolg konnte sich Leverkusen vor allem auf zwei Akteure verlassen: Yannik Schlößer und Ayman Azhil.