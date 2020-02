Containerlösung in Alkenrath : Kükelhaus-Schule: Alle unter einem Dach

Containerlösung in Alkenrath

An der Hugo-Kükelhaus-Schule soll 2021 ein Lerncontainer auf dem Schulhof aufgestellt werden. Die „Kükelhauser“ zeigen, wo er hinkommt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Über Jahre waren Klassen der Förderschule ausgelagert. Eine logistische Herausforderung, die 2021 ein Ende hat.

Die Trennung hat ein Ende. Zwar erst im kommenden Jahr, aber Kordula Fundermann und Stefan Esser ist die Freude schon jetzt an den Stimmen anzumerken. Denn 2021 soll wieder zusammengeführt werden, was zusammengehört: Alle Schüler der Hugo-Kükelhaus-Schule werden dann wieder an einem Standort unterrichtet – eine Containerlösung soll es möglich machen. Die Stadt hatte jüngst über den Zwischenstand des Projekts die Politik informiert.