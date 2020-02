Sturmtief „Sabine“ : Bäume auf Straße, Avea verschiebt Müllabfuhr, National Express nimmt Fahrbetrieb wieder auf

Drehleitereinsatz der Feuerwehr an einem Flachdachbau an der Robert-Blum-Straße. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Leverkusen „Die Wetterlage war glücklicherweise bislang nicht so heftig, wie angekündigt“: Im letzten Satz der Feuerwehrmitteilung am Montagmorgen ist fast ein bisschen Aufatmen herauszuhören. Dennoch hat „Sabine“ auch in Leverkusen Spuren hinterlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Feuerwehr Montagmorgen rückten Einsatzkräfte unter anderem an die Robert-Blum-Straße aus. Von einem Flachdachbau einer Firma waren Bauteile geflogen und lagen verstreut auf dem Vorplatz. Die Einsatzkräfte mussten mit der Drehleiter ran. Am Engstenberger Weg zwischen Halfenleimbach und Engstenberg im Osten der Stadt knickten rund 20 Fichten um, fünf davon landeten auf der Straße. Eine sechste drohte umzukippen, hatte sich aber verkeilt. Die Feuerwehrkräfte holte eine Seilwinde zur Hilfe, um den Baum kontrolliert umkippen zu lassen.

Umgekippte Bäume und lose Bauteile waren auch die Ursachen für die Einsätze der Feuerwehr in der Nacht zu Montag. Schon am Sonntagnachmittag waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in die Gerätehäuser gerufen und somit insgesamt 200 Feuerwehrleute in Bereitschaft versetzt worden. Ab 20 Uhr wurde die Bereitschaft dann erstmal auf 100 Einsatzkräfte zurückgefahren, meldet die Feuerwehr.

Am Engstenbgerer Weg gaben Fichten dem Sturm nach und landeten auf der Straße. Foto: Uwe Miserius

Müllabfuhr Die Avea hat die Montagsmüllabfuhr verschoben. „Zum Schutz unserer Kunden, Mitarbeiter und um mögliche Gefährdungen der Verkehrssicherheit zu vermeiden kann eine geregelte Müllabfuhr nicht durchgeführt werden. Davon betroffen sind die Restmüll-, die Papier- und die Sperrmüllabfuhr sowie die Abholung der gelben Säcke“, teilt der Leverkusener Entsorger mit. Betroffen sind die Restmülltonnen aus Bezirk 11 und 12, die Papiertonnen aus Bezirk 1 und die Gelben Säcke aus Bezirk 1 und 2. Sie werden am Samstag, 15. Februar, nachgefahren. Die übrigen Bezirke werden ab Dienstag dann planmäßig abgefahren. Auch die Sperrmüllabfuhr von Montag wird am Dienstag, 11. Februar, nachgefahren Und: „Aus Sicherheitsgründen müssen das Wertstoffzentrum und die Schadstoffannahmestelle und das Biomassezentrum Burscheid am Montag geschlossen bleiben“, heißt es von der Avea weiter.

Regionalzüge National Express hat den Fahrbetrieb am Morgen schrittweise wiederaufgenommen. „Der Verkehr erfolgt momentan mit einer verminderten Geschwindigkeit und nur auf befahrbaren Streckenabschnitten. Daher wird es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen“, teilt das Unternehmen mit. Mit einer Wiederaufnahme aller Linien RB 48, RE 7, RE 5 (RRX) und RE 6 (RRX) im kompletten Umfang sei aber erst im Laufe des Tages zu rechnen. „Wann ein vollumfänglicher und somit geregelter Zugbetrieb wieder möglich sein wird, ist aktuell noch nicht klar.“ National Express hatte am Sonntag ab 19 Uhr den Betrieb komplett eingestellt.

Baustelle Rheinbrücke Der Sturm hat auch einige Zeltplanen der Arbeits-Einhausung von Straßen NRW in der alten Deponie Dhünnaue (im Autobahnkreuz Levkerusen-West) beschädigt. „Im Vorfeld des Sturms waren allerdings – wie im Sicherheitskonzept vorgesehen – alle Arbeitsbereiche in der Einhausung geschlossen worden, sodass zu keinem Zeitpunkt belastetes Material der Altablagerung austreten konnte“, teilt Straßen NRW-Sprecher Timo Stoppacher am Vormittag mit. Die Einhausung soll kurzfristig vom Zeltbauer wieder komplett geschlossen werden, wenn „Sabine“ sich beruhigt hat., damit die Arbeiten fortgesetzt werden können. Die Arbeiten dort zum Rheinbrücken-Bau waren erst vergangene Woche gestartet.

(LH)