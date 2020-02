Frauenhandball-Bundesliga : Elfen sorgen früh für die Entscheidung

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 haben nur in der Anfangsphase Schwierigkeiten mit der Neckarsulmer Sport-Union. Unter dem Strich feiern die Leverkusenerinnen einen souveränen 26:23-Auswärtssieg

Denn die NSU kam zwar in den Schlussminuten noch einmal heran, aber ernsthaft in Gefahr geriet der Erfolg der Gäste vom Rhein dennoch nie. Noch in der 54. Minute führte Bayer mit acht Treffern. Dass am Ende nur noch drei Tore Vorsprung übrig blieben, brachte Trainerin Renate Wolf nicht einmal im Ansatz aus der Ruhe. „Wir haben viel gewechselt, weil wir es durch eine bis dahin klasse Leistung konnten“, erläuterte sie.

Serie Sechs Erfolge in den sieben Spielen seit der Winterpause und zuletzt vier Siege in Serie machen sich auch in der Tabelle bemerkbar. Dort haben die Elfen durch das 26:23 in Neckarsulm Blomberg überholt und liegen auf Platz vier. Allerdings hat der Thüringer HC bei zwei Zählern Rückstand auch zwei Partien weniger bestritten.

Trotz des beeindruckenden Laufs seit der Amtsübernahme von Wolf und Biegler – bezwungen wurden die Elfen einzig von Tabellenführer Borussia Dortmund – und der souveränen Vorstellung in der Ballei-Sporthalle ist durchaus noch Luft nach oben. Verbesserungspotenzial offenbarte sich neben der Schlussphase, die neben den Wechseln auch dem Nachlassen der Intensität (vor allem in der Verteidigung) geschuldet war, insbesondere in den ersten Minuten der Begegnung. Da konnten die Leverkusenerinnen sich bei Nele Kurzke bedanken, dass es fünf Minuten dauerte, ehe die stark gestartete NSU erstmals traf und das einzige Mal in Führung ging. Sie überbrückte den Fehlstart mit mehreren guten Paraden und musste bis zur Pause insgesamt nur sechsmal hinter sich greifen. 62,5 Prozent der Würfe parierte sie – eine überragende Quote.