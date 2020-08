Veranstaltung in Leverkusen : Kripo klärt auf über Gefahren im Netz

Leverkusen Das Internet öffnet Türen zur Welt, hat aber auch dunkle und gefährliche Seiten. Die Polizei bietet in Kooperation mit der Stadtbibliothek Leverkusen kostenfrei eine dreiteilige Vortragsreihe zu dem Thema „Prävention Cybercrime“.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag, 1. September, 17 Uhr. Thema ist die Datensicherheit, die auch durch Sparsamkeit in der Weitergabe persönlicher Daten besteht. Zielgruppe sind Erwachsene. Am Dienstag, 15. September, 9 Uhr, lautet das Thema: Handy als Spion. Zielgruppe sind ausschließlich Frauen. Um die Gefahren für Kinder in einer digitalen Welt geht es am Dienstag, 29. September, 15 Uhr, Zielgruppe sind Eltern, Lehrer, Erziehungsbeauftragte.