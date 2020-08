Jugendsender des RBB : Radio Fritz führt gendergerechte Sprechweise ein

Berlin Der RBB führt bei seinem Jugendsender Fritz als erster öffentlich-rechtlicher Radiosender das gesprochene Gendersternchen ein. Ab dem 1. September soll es demnach im Radio hörbar sein.

Den Schritt der neuen Sprechweise begründete Karen Schmied, die seit acht Jahren für das Fritz-Programm verantwortlich ist, mit dem jungen Alter der Zielgruppe: „Für die Jüngeren ist Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache ein großes Thema.“ Die Redaktion bestehe aus Mitte 20- und Anfang 30-Jährigen. Auch auf die Zielgruppe des Radiosenders würde es passen, da die Fritz-Welle ihre Hörer auf 14 bis 29 Jahre einschätzt. Die Kernzielgruppe sei zwischen 20 und 25 Jahre alt. Die Jugendlichen machten sich intensiv Gedanken darüber, wie sie die verschiedenen Geschlechter in der Sprache fair berücksichtigen können, führte Karen Schmied weiter aus. Es solle ein Zeichen für die Vielfalt der Lebenskonzepte von heute setzten.

In diesem Monat soll das Gendersternchen in der veröffentlichten neuesten Duden-Ausgabe erstmals erwähnt werden. Aber es gibt noch viele Kritiker: So rät beispielsweise die Gesellschaft für deutsche Sprache von der Nutzung des Sternchens ab. TV-Moderatorin Anne Will ist einer der Wenigen, die in ihrer gleichnahmigen ARD-Sendung auf die gendergerechte Aussprache achtet.