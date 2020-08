Für bessere Entlohnung : Musikschullehrer demonstrieren

Leverkusen In Wiesdorf forderten die Honorarkräfte der Musikschule – wie auch in Leichlingen und anderen Städten – eine faire Bezahlung durch Festanstellung. Die Lokalpolitiker sicherten ihnen Unterstützung zu.

Deutlicher Gegenwind kommt nicht nur im übertragenen Sinn auf, als die Fahnen und Spruchbänder der Demonstranten im Wind flattern. Es geht um nichts weniger als die Qualität und Zukunftssicherheit der musikalischen Bildung samt Forderung der Honorarkräfte nach tarifgebundener Festanstellung. Per Megaphon verdeutlicht Musikpädagoge Martin Ehrhardt (Sprecher der Honorarkräfte an der Musikschule Leverkusen sowie Bundes- und Landesvorstand der Verdi-Fachgruppe Musik) vor dem Wiesdorfer Rathaus: „Es ist allerhöchste Zeit, dass unsere Forderungen umgesetzt werden.“

Dabei wird der Leverkusener von etwa 50 Gewerkschaftskollegen, etlichen Neugierigen, aber auch zahlreichen Politikern umringt, die im Wahlkampf fast vollzählig zur Stelle sind. Jürgen Ohrem, Leiter der Musikschule, ist ebenfalls da und sagt: „Ich freue mich, dass zum ersten Mal eine landesweite Aktion zu diesem Thema gelungen ist, die nicht auf Leverkusen beschränkt ist.“ Denn ebenfalls am Samstag hat die Gewerkschaft weitere Kundgebungen in mehreren Städten des Landes organisiert, auch in Leichlingen.