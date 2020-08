Dokumentiert in Leverkusen: Experimente mit Kürbissen und Broten : Morsbroich beherbergt Zeugnisse der Land Art

Peter Hutchinson dokumentierte sein Kürbis-Projekt. Foto: Museum Morsbroich

Leverkusen Die letzte Folge unserer Sommerserie befasst sich mit Peter Hutchinson und seinen „Stories and Natural Histories“ (1975). Der Künstler versenkte 1969 für „Threaded Calabash“ Kürbisse in den Gewässern um die Insel Tobago und verankerte sie in festen Abständen mit Seilen an einem Korallenriff.

Land-Art-Projekte finden unter freiem Himmel statt, brauchen normalerweise reichlich Platz und sind in der Regel nur temporär. So ist es auch mit der Aktion, die der Brite Peter Hutchinson in den Jahren 1968 bis 1974 in Mittelamerika durchführte. Aber die Geschichte – sowohl vom tatsächlich realisierten als auch vom nur geplanten Teil – lässt sich im Dachgeschoss des Museums Morsbroich noch heute nachvollziehen.

Wer auf der drehbaren Bank im Hutchinson-Raum Platz nimmt, kann die zehn Siebdrucke, in denen der Künstler seine Pläne aufzeigt, in aller Ruhe studieren. So versenkte Hutchinson 1969 für „Threaded Calabash“ Kürbisse in den Gewässern um die Insel Tobago und verankerte sie in festen Abständen mit Seilen an einem Korallenriff. Durch den Verwesungsprozess entstanden Gase, die dann auf der Meeresoberfläche flüchtige Muster zeichneten.

Info Eins-zu-eins-Schau endet am Sonntag Was „1:1-Begegnung mit Originalen aus der Sammlung“ bis Sonntag, 30. August, im Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80 Wann Geöffnet jeweils 11 bis 17 Uhr. Am Abschlusssonntag stehen die Kuratoren Fritz Emslander und Susanne Wedewer-Pampus von 12 bis 15 Uhr für Fragen zur Verfügung; von 13 bis 16 Uhr erwarten zudem Ciceroni (Kunstvermittler) die Besucher. Die kostenlose Museums-App ist als Audio-Guide zu nutzen, außerdem gibt es eine Broschüre mit Kurzbeschreibungen zu jedem Werk.

Bei einer anderen Aktion legte er am Kraterrand eines mexikanischen Vulkans Brote ab (Paricutin Project, 1970), die sich unter Einfluss der Natur veränderten. Durch vulkanische Dämpfe und Bakterien nahmen die Brote wechselnde Farben an. Und am Fuß des Paricutin, der 1943 weite Landstriche unter Lava begraben hatte, platzierte Hutchinson seinen „Apple Triangle“ aus gelben Holzäpfeln, die vor der Naturkatastrophe dort wuchsen. In der Hoffnung wohl, dass einige aussamen und neue Bäume wachsen lassen könnten. Ein Hinweis auf den Kreislauf des Lebens, auf Vergänglichkeit und Neubeginn.