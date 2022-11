Online-Händler will Filialen übernehemn : Kaufhof-Insolvenz: Für Leverkusen gibt es Hoffnungsschimmer

Leverkusen-Wiesdorf Laut einem Medienbericht will ein Online-Händler 47 Filialen übernehmen. Auf einer entsprechenden Liste steht auch das Wiesdorfer Kaufhaus.

Nach gut zwei Jahren ist das große Zittern wieder da: Bleibt die Leverkusener Kaufhof-Filale erhalten oder nicht? Der Karstadt-Kaufhof-Konzern hatte – nach 2020 – jüngst „Insolvenz in Eigenverantwortung“ beantragt, will sich so sanieren. Nach dem Insolvenzverfahren 2020 gibt es derzeit 131 Filialen in Deutschland. Eine davon steht in der Wiesdorfer City am unteren Ende der Fußgängerzone. Dass der Kaufhof bleibe, sei extrem wichtig für den Kundenlauf von der Rathausgalerie dorthin und somit eben auch vorbei an weiteren Geschäften, hatte Frank Schönberger von der Werbegemeinschaft City 2020 schon betont, als die 70 Mitarbeiter der Filiale über Wochen im Ungewissen über ihre Arbeitsstelle waren. Damals hatte der Kaufhausstandort in der City gerettet werden können, weil unter anderem der Immobilieneigner signalisiert hatte, bei der Miete entgegenzukommen.