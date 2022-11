Leverkusener aufgepasst : Avea beginnt mit Mülltonnen-Tausch

Die Biotonne kommt. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Zunächst werden die beantragten größeren Restmüll- und Papiertonnen getauscht und die Biotonnen gestellt, teilt das Entsorgungsunternehmen mit.

Ab diesem Montag tauscht die Avea in Leverkusen die Haushalts-Mülltonnen aus. Anlass ist das neue Abfallgebührensystem und die Einführung der freiwilligen Biotonne. Die Leverkusener werden gebeten, ihre bisherigen Mülltonnen für den Tausch freizugänglich bereitzustellen, teilt das städtische Entsorgungsunternehmen mit. Den Tonnentausch und die Aufstellung der Biotonnen wickelt die Avea ohne individuelle Terminvergabe ab. Zunächst würden die beantragten größeren Restmüll- und Papiertonnen getauscht und die Biotonnen gestellt, kündigt das Unternehmen an. Wer seine Restmülltonne verkleinern wolle, sei zum Jahreswechsel an der Reihe. Die gesamte Aktion wird laut Avea im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Dabei gilt: Restmüll- und Papiertonnen können sofort genutzt werden – die ersten Biotonnen würden aber erst im Januar geleert. Und: Während die mobile Grünschnittsammlung fortgeführt wird, stellt die Avea das Pilotprojekt „Bioabfall im Bringsystem“ Ende dieses Jahres ein. Alle Infos sind auch unter www.avea.de oder über die Avea-App zu finden.