Wiesdorf : Mika tanzt sich in die Herzen der Zuschauer

Mika tanzt sich in die Herzen der Zuschauer

Wiesdorf Der neue Wiesdorfer Kinderprinz macht die Sessionseröffnung der Rheinkadetten zur flotten Nummer. So soll es in der fünften Jahreszeit weitergehen.

Speziell das der Wiesdorfer Rheinkadetten. Die starteten mit der traditionellen Kadettenmusterung am Samstag in die fünfte Jahreszeit. Doch bot die Sessionseröffnung in der Bürgerhalle nicht nur die Abnahme der Uniformen und Tänze, sondern auch die erste Bühne für Neu-Kinderprinz Mika I.. Seine Proklamation war der Höhepunkt des Abends.