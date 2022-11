Kaufhof-Mitarbeiter in Neuss : „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

Die Galeria Kaufhof befindet sich in Neuss an der Niederstraße. Foto: Simon Janßen

Neuss Die erneute Insolvenz der Warenhauskette verursacht auch in Neuss Sorgenfalten bei den Mitarbeitern. Alte Sorgen steigen auf. Das sind die Reaktionen.

Für die Mitarbeiter der Galeria Kaufhof in Neuss ist es ein trauriges Déjà-vu. Die wachsenden Sorge um die eigene Zukunft, die Ungewissheit, das Abwarten – all das haben sie vor gar nicht all zu langer Zeit bereits erlebt. 2020 hatte der insolvente Konzern Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt, sich von 62 seiner bundesweit 172 Filialen trennen zu wollen.

Im Sanierungsplan, dem die Gläubiger damals zustimmten, war Neuss zunächst als zu schließender Standort genannt worden. Letzter ursprünglicher Öffnungstag: Samstag, 17. Oktober. Nach langen und komplizierten Verhandlungen wurde dann aber doch noch eine Lösung zur Rettung der Galeria Kaufhof in Neuss gefunden – vor allem wegen der großen Zugeständnisse, die der Eigentümer der Innenstadt-Immobilie machte.

Die aktuelle Nachrichten-Lage lässt bei den Mitarbeitern – auch in Neuss – nun wieder alte Gefühle hochkommen. Die Warenhauskette hat jetzt nämlich erneut Insolvenz in einem Schutzschildverfahren angemeldet. Etwa ein Drittel der verbliebenen 131 Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof soll laut deren Geschäftsführer Miguel Müllenbach auf dem Weg zur Sanierung geschlossen werden. Ein sogenanntes Schutzschirmverfahren ist auf Sanierung ausgerichtet, dabei übernimmt ein gerichtlich bestellter Sachverwalter die Aufsicht über die Rettung, die Unternehmensführung behält aber weiterhin die Kontrolle und wird extern beraten. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits versichert, um „jeden Arbeitsplatz“ kämpfen zu wollen.

„Wir wissen nicht, wie es für uns weitergeht“, sagt Heike Waschelitz, Betriebsratsvorsitzende der Galeria Kaufhof in Neuss, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Problem: „Man kennt die Auswahlkriterien der Filialen, die bestehen bleiben sollen, nicht wirklich“, sagt sie, rechnet jedoch damit, dass Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Energiekosten, Höhe der Miete und Co. bei der Entscheidung eine Rolle spielen werden. „Rein theoretisch kann es jede Filiale treffen“, sagt Heike Waschelitz, die aktuell fest davon ausgeht, dass die Konzernspitze die Entscheidungen über die konkreten Schließungen erst nach dem Weihnachtsgeschäft verkündet werden – um gute Verkaufszahlen durch mutmaßlich demotivierte Mitarbeiter nicht zu gefährden, die bereits von dem Aus ihres Arbeitsplatzes erfahren haben. Die Stimmung in der Mitarbeiterschaft ist laut Heike Waschelitz zwar betroffen, „aber die Situation ist jetzt wie sie ist und wir warten ab, wie es weitergeht“.