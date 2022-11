Fußball, Landesliga : SV Schlebusch überzeugt bei Remis in Spich

Leverkusen Einen wichtigen Punkt nahmen die Fußballer des SV Schlebusch mit nach Leverkusen. Beim Tabellennachbarn in Spich erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer nach einigen schwächeren Ergebnissen wieder einen Zähler.

Von Anfang an ging es zwischen beiden Mannschaften zur Sache. Die Gäste hätten in der 20. Minute nach einer Großchance von Noah Gonschior in Führung gehen können, ließen die Gelegenheit aber liegen. In der Folgezeit ließen die Schlebuscher einige Standardsituationen zu viel zu, was die Gastgeber immer wieder für gefährliche Nadelstiche nutzten. Doch die SVS-Hintermannschaft hielt sich zunächst schadlos. In der 55. Minute gelang Seonghyi Yang dann das Führungstor, die Vorarbeit leistete Maurice Meyer.