Leverkusener in Leichlingen : Zwei Verletzte nach Autokollision

Leichlingen/Leverkusen Eine Burscheiderin und ein Leverkusener stießen am Sonntagmittag mit ihren Fahrzeugen an der Straße Freienhalle zusammen. Gesamtschaden: fünfstellig.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden, kam es am vergangenen Sonntagmittag in Leichlingen auf der Straße Freienhalle. Eine 59-jährige Fiat-Fahrerin aus Burscheid stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Volkswagen-Fahrer aus Leverkusen zusammen. Die Burscheiderin sei mit ihrem Fiat in Fahrtrichtung Nagelsbaum unterwegs gewesen, als es plötzlich zum Zusammenstoß mit dem Leverkusener gekommen sei, der in Fahrtrichtung Koltershäuschen gefahren sei, informiert die Polizei.