„Weil Gott es so will“ : Schwester Philippa wirbt in Leichlingen für Priesterinnen

In der Reihe „Leichlinger Anstöße“ ist am Donnerstag, 17. November, 19.30 Uhr, Benediktiner-Schwester Philippa Rath zu Gast in der Blütenstadt. Die Ordensfrau, die auch regelmäßig Kolumnen in der RP schreibt (samstags auf der Seite A 2 „Stimme des Westens“), greift im katholischen Pfarrsaal an der Ludger-Kühler-Straße das Thema ihres Buchs auf: „Weil Gott es so will“. Darin hat Schwester Philippa 150 Stimmen von Frauen gesammelt, die über ihre Berufung zur Priesterin berichten – eine Berufung, die in der katholischen Kirche bislang nicht vorgesehen ist. Die Benediktinerin von der Abtei St. Hildegard in Eibingen wird auch Reaktionen von Männern ihrer Kirche schildern. Schwester Philippa engagiert sich beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland. Für ihr Engagement wurde sie 2019 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Eintritt zu dem Vortragsabend kostet 5 Euro.