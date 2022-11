Sturz in Leichlingen : E-Bike-Fahrer (57) bei Auffahr-Unfall schwer verletzt

Sturz in Leichlingen

Leichlingen Der Golf-Fahrer, der vor dem Leichlinger fuhr, musste verkehrsbedingt bremsen.

Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Auffahr-Unfall in Leichlingen schwer verletzt. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der Leichlinger am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der Straße Roßlenbruch unterwegs, vor ihm ein blauer VW Golf. Als dessen Fahrer, ein 69-Jähriger aus Solingen, verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 57-jährige Leichlinger mit seinem Pedelec ungebremst auf das Auto auf.