In Einfamilienhaus in Leichlingen : Einbrecher stemmen Tresor aus Wand

In Einfamilienhaus in Leichlingen

Leichlingen Als Werkzeug benutzen die Täter eine Spitzhacke aus dem Schuppen nebenan.

Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus am Lilienweg einen Tresor aus der Wand gebrochen und abtransportiert. Laut Polizei trug sich der Einbruch am Samstag zwischen 15 und 18.15 Uhr zu. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und machten sich im Wohnzimmer gezielt an dem Tresor zu schaffen. Das Werkzeug, um ihn aus der Wand zu brechen, fanden sie im anliegenden Geräteschuppen: eine Spitzhacke. In dem Panzerschrank hatten die Eigentümer Papiere und Schmuck verwahrt.