Zwei verletzte Autofahrer : Drei Autos kollidieren bei schwerem Unfall auf dem Südring

Die Polizei bei einem Unfalleinsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Der Südring musste am späten Samstagabend in Richtung Neuss gesperrt werden. An der Kreuzung zur Völklinger Straße war es zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen.

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagabend auf dem Südring gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 33 Jahre alte Verursacher gegen 23.20 Uhr aus Richtung Südbrücke kommend „verkehrswidrig“ in die Völklinger Straße eingebogen, vermutlich hatte er das Rotlicht übersehen. Der Seat Ibiza stieß daraufhin mit einem BMW einer 32 Jahre alten Frau zusammen, die in Richtung Neuss unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß drehten sich die beiden Fahrzeuge mehrfach um die eigene Achse, wie die Polizei sagt. Ein 21-Jähriger, ebenfalls in Richtung Neuss unterwegs, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit den Unfall-Autos.

Nach Angaben der Polizei verletzten sich die beiden zunächst Verunglückten nur leicht, der 21-Jährige blieb unverletzt.

Die drei Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig und wiesen erhebliche Schäden auf. Der Südring musste für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Neuss gesperrt werden. Alkoholproben fielen negativ aus.

(ale)