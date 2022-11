Vor allem Standorte in mittelgroßen Städten : Onlinehändler will offenbar Filialen von Karstadt Kaufhof übernehmen

Onlinehändler will offenbar Filialen von Karstadt Kaufhof übernehmen

Vor allem Standorte in mittelgroßen Städten

Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will bundesweit zahlreiche Filialen schließen. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Einem Medienbericht zufolge will ein deutscher Onlinehändler über 40 Filialen der insolventen Kette übernehmen. Besonders auf mittelgroße Städte hat es das Unternehmen abgesehen.

Der Onlinehändler Buero.de hat einem Medienbericht zufolge ein Übernahmeangebot für 47 Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof unterbreitet. Das berichtete die „Bild“ am Montag unter Verweis auf Unternehmenskreise. Buero.de ist demnach besonders an Standorten in mittelgroßen Städten interessiert.