Aktien-Kaufangebot aus japan : Fernost hat Interesse an Biofrontera

Biofrontera ist auf dermatologische Medikamente und medizinische Kosmetika spezialisiert und beschäftigt weltweit 150 Mitarbeiter. 2018 erreichte Biofrontera, hier ein Foto vom Stammsitz an der Hemmelrather Straße, einen Umbau von rund 21 Mio. Euro. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Manfort Die japanische Pharmafirma Maruho will ihren Anteil an den Leverkusenern auf 29,99 Prozent aufstocken.

Es ist kein vollständiges Übernahmeangebot. Das betont das japanische Pharmaunternehmen Maruho. Dennoch haben die Japaner so großes Interesse an Biofrontera, dass sie ihre „langjährige strategische Partnerschaft weiter ausbauen“ wollen. Vor sechs Jahren beteiligte sich Maruho erstmals an Biofrontera, hält derzeit 20,3 Prozent. Jetzt will die Firma aus Fernost auf 29,99 Prozent erhöhen. „Dazu wird Maruho den Biofrontera-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot unterbreiten“, teilt das japanische Unternehmen mit. Ein sogenanntes Teilangebot.