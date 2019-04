Pronova zieht Bilanz : Im Störfall fahren Gebäudeteile zu

Ist gut angekommen. Die Pronova arbeitet seit einem Jahr am Horst-Henning-Platz. Foto: Pronova BKK

Wiesdorf Ein Jahr ist die Krankenkasse Pronova BKK am neuen Standort in Wiesdorf. Sie gilt als Seveso-Pilotprojekt.

Der sandsteinfarbene Bau nahe der Wiesdorfer City wirkt freundlich und einladend. Hinter den Mauern ist seit gut einem Jahr Leben eingekehrt. Die Krankenkasse Pronova BKK ist rübergezogen vom Ludwig-Erhard- an den Horst-Henning-Platz. Wie fällt denn die Zwischenbilanz aus? Die Antwort darauf fällt dem Pronova BKK-Vorstand Lutz Kaiser leicht: „Nach über einem Jahr am neuen Standort fällt unsere Zwischenbilanz durchweg positiv aus. Wir fühlen uns sehr wohl hier – nicht zuletzt, weil wir unseren Service durch den Neubau deutlich kundengerechter ausrichten konnten. Das bestätigen auch unsere Kunden: Sie loben die Beratung in ruhiger und noch persönlicherer Atmosphäre“, fasst er zusammen.

Auch intern hat sich der neue Standort gelohnt. „Dank der nun kurzen Wege zwischen unseren Fachabteilungen sind Abstimmungen schneller möglich. Davon profitieren Mitarbeitende und unsere Versicherten – und kosteneffizienter sind wir zudem auch noch.“ Dadurch, dass im neuen Gebäude Mitarbeiter aus anderen Standorten zusammengeführt wurden – vor Ort arbeiten rund 600 – seien die Kommunikationswege kürzer und persönlicher geworden, die Arbeitsprozesse verschlankt.

Info Seveso-Richtlinie heißt wie italienischer Ort Die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft, benannt nach dem italienischen Ort Seveso, soll der Verhütung von großen Betriebsunfälle mit gefährlichen Stoffen dienen (Seveso II ist mittlerweile durch Seveso III ersetzt). Darin geht es etwa um Abstände zwischen Störfallbetrieben und Wohnbebauung bzw. öffentlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr. Die Stadt hatte ein Seveso-II-Konzept erarbeiten lassen, das der Rat 2015 beschloss.

Die Pronova BKK hatte lange dafür gekämpft, am jetzigen Standort ihre neue Zentrale errichten zu können, denn der Bereich fällt wegen der Nähe zum Chempark unter die so genannte Seveso-II-Richtlinie (siehe Infokasten). An dem Thema sind vor Jahren andere Ansiedlungen an der Stelle gescheitert.

Die Pronova BKK gilt mittlerweile als Seveso-Pilotprojekt. „Dank eines ausgeklügelten Baukonzeptes wird der neue Standort der Richtlinie gerecht: So fahren einzelne Gebäudeteile etwa im Störfall automatisch zu und sichern so die Lage“, berichtet die Krankenkasse.

Sie hatte das Bauprojekt für den neuen großen Standort in Leverkusen ausgeschrieben „und alle interessierten Investoren brachten das Wiesdorfer Grundstück am heutigen Horst-Henning-Platz mit“. Gebaut hat das neue Gebäude die Aachener Landmarken AG, Mitspracherecht bei der Gestaltung hatte die Krankenkasse dennoch: „Das Gebäude wurde im Hinblick auf unsere Anforderungen erstellt“, heißt es. Das Stichwort Nachhaltigkeit fällt: Das Gebäude ist zum einen DGNB-zertifiziert. DGNB steht für Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Zum anderen wurden mit der Universiät Düsseldorf Rückzugsräume für die Kundenberatung entwickelt. Ein etwas aufwendigeres Verfahren, denn die Zentrale soll vor einem eines vermitteln: Transparenz. Gleichzeitig muss bei Kundengesprächen der Datenschutz eingehalten werden, also Schall- und Sichtschutz gewährleistet sein.