Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss : Delegation wirbt in Japan für den Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Gemeinsam mit dem Global Entrepreneurship Centre (GEC) in Meerbusch wird der Rhein-Kreis Neuss im Oktober in Tokio und Kyoto für Investitionen und für Kooperationen zwischen Start-ups werben.

Unterstützung kommt dabei von NRW.Global Business Japan und der Jetro Düsseldorf . Ihren Aufenthalt in Japan wird die Delegation aus dem Rhein-Kreis Neuss , der neben Kreisdirektor und Wirtschaftsdezernent Dirk Brügge auch Robert Abts und Johanna Mehring von der Kreiswirtschaftsförderung angehören, zudem nutzen, einige Mutterhäuser der im Kreis ansässigen japanischen Unternehmen zu besuchen. Das teilt der Rhein-Kreis mit. „Intensive Gespräche und der Kontakt zum Management in Japan stärken auch die Zusammenarbeit bei uns in Deutschland und tragen damit zur weiteren Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes bei“, erklärt Brügge.

Vor japanischen Unternehmen und wichtigen Akteuren aus der Wirtschaft wird Brügge am 11. Oktober in Tokio über Synergien zwischen Start-up Ecosystemen und Investitionen in Innovation in Deutschland und Japan sprechen. Im Fokus des Investitions- und Unternehmerforums steht der Austausch zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Tokioter Stadtbezirk Ota City, angestoßen durch eine im vergangenen Jahr unterzeichnete Übereinkunft zwischen Tokio und NRW, der der Kreis als Partnerregion angehört. Die Hybridveranstaltung kann über einen kostenfreien Livestream mit englisch-japanischer Simultanübersetzung verfolgt werden. Anmeldung unter: www.jetro.go.jp/form5/pub/tcd/seminar221011_2.