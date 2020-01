Das Kulturprogramm im Februar : Tschaikowski trifft auf Filmmusik

Dirk Jöres, Dirigent der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen, lässt am 3. Februar Schumann und Tschaikowski erklingen. Foto: Hagen Willsch

Leverkusen Drei Orchester-Konzerte ganz unterschiedlicher Art und ein besonderes Tanz-Gastspiel erwarten das Leverkusener Publikum im Februar.

Mit dem dritten KlassikSonntag der Saison startet KulturStadtLev in den Februar. Am 3. Februar geht es wie gewohnt um 11 Uhr mit der Einführungsmatinee im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich los. Als Dirigent der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen, die das Konzert um 18 Uhr spielen wird, erläutert Dirk Joeres dieses Mal im Gespräch mit Birgitta Franzen, die den erkrankten Horst Scholz bei KulturStadtLev vertritt, die Stücke im Programm.

Zwischen Alexander Boridins „Eine Steppenskizze aus Mittelasien“ und der zweiten Sinfonie von Robert Schumann wird Tschaikowskis 1878 am Genfer See entstandenes Konzert für Violine und Orchester Nr. 2, D-Dur, erklingen, das wegen der hohen Anforderungen an den Solisten erst nach geraumer Zeit seinen Siegeszug um die ganze Welt antrat. Diesen Part spielt der mehrfach ausgezeichnete Geiger Andrej Bielow. Der Eintritt zur öffentlichen Anspielprobe um 17 Uhr im Forum ist frei. (Tickets 22,05 bis 44,10 Euro).