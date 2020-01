Bezirksvertretung : Parkraumkonzept für Opladen vor dem Aus?

Leverkusen Die für Opladen zuständigen Bezirksvertreter stimmen mehrheitlich für eine Überprüfung der derzeit bestehenden Bewirtschaftung durch die Stadt.

In der Parkraumbewirschaftung könnten die Uhren bald wieder zurückgedreht werden. Die zuständige Bezirksvertretung II hat in ihrer Sitzung am Dienstag mehrheitlich einem gemeinsamen Antrag von CDU und FDP zugestimmt, in dem die Verwaltung beauftragt wird, zu prüfen „inwieweit im Stadtteil Opladen das Parkraumbewirtschaftungskonzept zurückgeführt werden kann.“ Ziel sollte dabei sein, „dass günstigerer und langzeitig, zumindest tagesweise, nutzbarer Parkraum im Bereich des Zentrums von Opladen zur Verfügung steht.“

Die Kritik an der 2019 neu geregelten Parkraumkonzept ist so vielfältig wie das Konzept selbst. Parkplätze in Opladen fielen weg, etwa an der Bahnallee oder an der Kämpchenstraße; der Schotterparkplatz am Bahnhof wird bald geschlossen. Parkgebühren wurden erhöht, Parkzeiten verkürzt. „Es ist nicht so praxisgerecht wie wir das gerne hätten“, sagt Oliver Faber von Opladen Plus. Durch Verteuerung und Verknappung von Parkraum im Zentrum Opladens würde der Parksuchverkehr in Anwohnergebiete verlagert, monierten FDP und CDU. „Da wird über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden“, sagte Friedrich Busch (FDP). Durch neue Einschränkungen beim Parken würden die positive Auswirkungen des Stadtteilentwicklungskonzeptes konterkariert. Es drohten „Nachteile im Wettbewerb mit der Stadt Langenfeld, wegen der dort wesentlich günstigeren Parkgebühren“, heißt es im CDU/FDP-Antrag.