Kultur in Ratingen : Orchester spielt Musik, die zu Herzen geht

Kultur in Ratingen

Das Collegium Musicum begeisterte das Publikum am Sonntagabend im gut besetzten Stadttheater. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Collegium Musicum präsentiert Werke von Komponisten der Wiener Klassik im Stadttheater. Dirigent Peter Wuttke löste 2020 Orchesterleiter Eberhard Dietz ab und führte durch das Programm.

Ein zu Herzen gehendes Konzert bot das Collegium Musicum Ratingen seinen Zuhörern im sehr gut besuchten Stadttheater am frühen Sonntagabend. Wie der Dirigent Peter Wuttke in launigen Worten erzählte, standen in diesem Konzert Werke der vier großen Komponisten der Wiener Klassik auf dem Programm, – allerdings, wie er augenzwinkernd sagte, unter dem Motto: „Jugend komponiert“, – analog zu „Jugend musiziert“, dem großen, bundesweiten Wettbewerb des musikalischen Nachwuchses.