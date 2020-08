Corona aktuell : Zahl der Infizierten steigt weiter leicht an

Am Dienstag waren es zwei Infizierte mehr als am Vortag. Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Die Zahl der akut Infizierten steigt in Leverkusen weiter leicht an. Am Dienstag waren es 41, zwei mehr als am Vortag. Insgesamt wurden 330 infiziert, 284 sind genesen, fünf Menschen starben.

Telefon Für Fragen zum Coronavirus hat die Stadt Leverkusen ein Bürgertelefon unter der Nummer (0214) 406-3333 geschaltet.

(bu)