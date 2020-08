Kreis Kleve : Drei weitere Personen mit Coronavirus infiziert

Kreis Kleve Im Kreis Kleve sind aktuell 932 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Kommune mit den meisten an Covid-19 erkrankten Menschen ist Geldern, wo 180 Fälle nachgewiesen wurden.

Von den 923 Indexfällen sind 48 in Bedburg-Hau, 106 in Emmerich am Rhein, 180 in Geldern, 98 in Goch, 32 in Issum, 34 in Kalkar, 43 in Kerken, 68 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 119 in Kleve, 12 in Kranenburg, 57 in Rees, 16 in Rheurdt, 69 in Straelen, 9 in Uedem, 14 in Wachtendonk und 18 in Weeze.