Ehrenamt 4.0 : Currenta spendet an fünf Hilfsorganisationen

Leverkusen 5000 Euro gehen an das Technische Hilfswerk (THW). Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Malteser Hilfsdienst, das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter-Unfall-Hilfe bekommen jeweils 2000 Euro.

Helfern helfen – unter dieser Überschrift könnte eine Spendenaktion des Chempark-Betreibers Currenta stehen: Mit 13.000 Euro unterstützt das Unternehmen gemeinnützige Hilfsorganisationen in der Nachbarschaft. „Wir freuen uns sehr, wieder fünf Organisationen am Standort Leverkusen finanziell unterstützen zu können, die sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen einsetzen“, sagt Currenta-Chef Günter Hilken. „Unsere Spende soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Mitarbeiter dieser Einrichtungen ihre wichtige Arbeit auch in Zukunft erfolgreich fortsetzen können.“