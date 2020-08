Corona aktuell : 39 akut Infizierte in Leverkusen

39 Leverkusener sind derzeit positiv getestet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Leverkusen Wie am Sonntag gibt es in der Stadt am Montag 39 an Covid-19 Erkrankte. Die Zahl der Infizierten liegt unverändert bei 327, die der Genesenen weiterhin bei 283. Es gibt bisher fünf Todesfälle.

Quarantäne Nach RP-Informationen befindet sich derzeit Stadtdechant Heinz-Peter Teller zur Sicherheit in Quarantäne, weil er Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hat.

Tafel Die Leverkusener Tafel öffnet nach der Zwangspause nach Wiesdorf, Manfort und Alkenrath die Ausgabestelle Quettingen, und zwar am Donnerstag, 13. August, ab 15.15 Uhr. „Die Ausgabe erfolgt an alle Kunden der sieben Ausgabestellen mit entsprechenden Ausweisnummern“, heißt es. Der Zugang ist auf eine Person je Ausweis begrenzt (keine Kinder oder Kinderwagen), das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht, ebenso das Abstandhalten auch beim Warten. Die Lebensmittel-Ausgabe erfolgt kontaktlos, Taschen sind mitzubringen.

(LH)