Lebensmittelausgabe in Neukirchen-Vluyn : Ein Elektroauto für die Tafel

Lebensmittelausgabe in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Lebensmittelausgabe für Bedürftige in Neukirchen-Vluyn ist jetzt besonders umweltfreundlich unterwegs. Die Trox Car Company hat ihr ein E-Auto gestiftet.

Die E-Mobilität in Neukirchen-Vluyn fördern und etwas Gutes für die Stadtgesellschaft tun – mit diesem Wunsch trat Felix Trox von der Trox Car Company an die Stadtverwaltung heran. Bürgermeister Lenßen vermittelte den Kontakt zur Neukirchen-Vluyner Tafel. Das Ergebnis: Jetzt gehört ein Nissan Leaf mit 100 Prozent elektrischem Antrieb zur Flotte der Tafel. Außerdem erhält die Tafel eine eigene Wallbox zum Laden des Fahrzeugs, die die Firma Fritz Biefang aus Moers sponsert.

Sein Engagement erläuterte Inhaber Felix Trox bei der Übergabe auf dem Gelände der Trox Car Company: „Als Unternehmen waren wir 15 Jahre in Düsseldorf tätig und suchten lange erfolglos nach Erweiterungsmöglichkeiten. Die gab man uns in Neukirchen-Vluyn. Das freut mich, der ich von hier stamme, doppelt. Ich wollte mit dem Fahrzeug einfach ein bisschen etwas zurückgeben an die Stadt und fand die Idee, die Tafel zu unterstützen, toll.“